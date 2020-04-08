Сегодня утром 4 новых случая коронавирусной инфекции было обнаружено в Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Атырау компания "Тенгизшевройл" оштрафована на 3,4 миллиарда тенге Одной из заражённых Covid-19 оказалась 50-летняя женщина, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области. По сообщению управления здравоохранения Атырауской области, женщина 1970 года рождения работала в одной из подрядных организаций ТОО «ТШО» на Тенгизском месторождении. Заболевшая проживала в вахтовом поселке Ватернас. В настоящее время женщина госпитализирована в инфекционный изолятор, ответственными органами установлен круг близких и потенциальных контактных лиц, ведутся работы по изоляции их в карантинные стационары. — На деятельность производственных работ факт заражения коронавирусной инфекцией никак не повлияет, компанией ТШО организованы все работы по защите своих сотрудников, все рабочие на месторождении Тенгиз обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно на всех объектах производятся дезинфекционные работы, на входе в производственный комплекс ТОО «ТШО» установлено четыре санитарных поста, — сообщили в руководстве компании. Таким образом, на сегодняшний день по Атырауской области подтверждено 36 случаев заражения Covid-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 709, вылечились 53 человека, умерли — 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.