До 10 апреля предпринимателей обязали подать списки своих работников на передвижение в Уральске
Это связано с тем, что недобросовестные работодатели начали "штамповать липовые справки" своим родственникам и друзьям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 8 апреля, в региональной службе коммуникации прошел брифинг, где руководитель управления информатизации государственных услуг и архивов ЗКО Сакен Нуртазаев рассказал, что в максимальные сроки был разработан сайт stopcovid.kz.
- На данном интернет-ресурсе размещена актуальная информация по мерам профилактики коронавируса, также можно подать заявку на перемещение граждан по городу и пересечению блокпостов. Также найти номера телефонов сall-центров, есть вкладка "часто задаваемые вопросы" и, естественно, ответы на них, также здесь можно узнать о наличии средств индивидуальной защиты в аптеках города, статистические данные по распространению короновирусной инфекции, - отметил Сакен Нуртазаев.
В связи с ограничением свободного передвижения в оперативный штаб города поступают жалобы по ускорению процесса по обработке заявок и разрешений на передвижение.
- Разрешения выдаются только тем организациям, которые входят в перечень, чья деятельность является важной для жизнеобеспечения населения области. Ранее городским штабом были выданы разрешении 800 организациям для передвижения по городу с условием того, что их сотрудники будут передвигаться с наличием справки с места работы. К сожалению, некоторые недобросовестные предприятия начали штамповать справки с места работы и раздавать своим родственникам и друзьям. Теперь мы переходим на новую систему контроля передвижения. На сайте предприятие или ИП может подать онлайн-заявку от руководителя или представителя со списком сотрудников, которые действительно необходимы для жизнеобеспечения области или города. Данные списки сотрудников будут проверяться, - отметил он.
Стоит отметить, что процесс обработки заявок автоматизирован и увеличена скорость принятия решения.
- Таким образом будет сформирована единая база, она будет отображаться у сотрудника полиции. Полицейские через приложение "Сергек", которое у них установлено, будут вести контроль по городу согласно поданным спискам. Данная система будет касаться как государственных учреждений, так и коммунальных частных предприятий, - сказал Сакен Нуртазаев. - Касательно организаций, получивших разрешения ранее, они остаются действительны. Однако они должны приложить список сотрудников для передвижения по городу.
Стоит отметить, что списки должны быть предоставлены до полуночи 10 апреля.
