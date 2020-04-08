Дачники были поделены на две категории - постоянно проживающие и приезжающие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Председатель IT ассоциации Западно-Казахстанской области Петр Лежников, выступая на брифинге в РСК, отметил, что является членом правления от общественного объединения садоводов и огородников.
Хочу пояснить ситуацию по перемещению по спискам по дачникам. Есть договоренность следующего характера. Всех дачников можно разделить на две большие группы - это постоянно проживающие и приезжающие на дачные участки. Приезжающие могут заехать в субботу утром, вечером - выезжать, в воскресенье утром можно заезжать, вечером - выезжать. Можно оставаться с ночевой. Никто не говорит о том, что в субботу въезд, в воскресенье только выезд. В соцсетях активно обсуждалось, почему отменили среду. Этот день отменили, потому что много работающих людей не могут посетить в этот день, - сообщил Петр Лежников.
По его словам, постоянно проживающие на дачных участках люди должны подать председателю данные. Они будут включены в общий список для возможности выезжать с дач в аптеки и магазины.
- Отдельная группа - это сторожа, сварщики, электрики, председатель и кассир. У них будет доступ на участки в течение рабочего дня всю неделю. Все списки нужно подавать в общественные объединения в УГОСО, которое их будет предоставлять в акимат, где это все будет фиксироваться. Отдельная категория - это Зачаганский населенный пункт, куда входят садоводческие общества "Космос", "Отдых", "Стеновик", "Уралочка", "Дорожник", имени Комарова и Зачаганский. Им списки постоянно проживающих подавать не нужно. Потому что там много проживающих и они считаются как обычные жители города. И на них распространяются все правила, - заключил Петр Лежников.
Напомним, 31 марта после введения карантина на территории ЗКО власти Уральска сообщили, что дачники могут ездить на свои участки по субботам и средам
. Однако вчера, 7 апреля, на официальной странице акимата Уральска в "Инстаграм" была размещена информация
о том, что жителям города разрешается выехать на дачи в субботу, возвратиться в город - в воскресенье. Заместитель акима Уральска Мирас Мулкай уточнил, что в воскресенье разрешен только выезд из дачных обществ.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 704, вылечились 51 человек, умерли - 6. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
