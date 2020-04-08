Больше месяца в Актобе наблюдается дефицит медицинских масок. Цены на них в аптеках взлетели до 120 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У сотрудницы сайта «Мой ГОРОД» обнаружили коронавирус. Официальная информация от редакции - В Актобе раньше в год продавали 1,2 млн масок, их хватало. В этом году столько масок ушло за 2 месяца, - говорит руководитель управления здравоохранения Асет Калиев. – Люди жалуются, что их не хватает, что в аптеках нет парацетамола, перчаток. Их поставляют, но люди сразу разбирают. Местное предприятие ТК «Фарм» в сутки выпускает 15 тысяч масок, но их сразу разбирают. Облакимат работает с поставщиками, мы ожидаем на днях защитные средства из Китая. Это поставки без посредников, прямые. Цены на маски мы также стараемся сдерживать, цена многоразовой 200-250 тенге. Недавно Актюбинская область получила маски, одноразовые защитные костюмы для врачей в качестве гуманитарной помощи их Китая. Маски, по словам, Асета Калиева, раздали многодетным и малоимущим. Такие посылки ожидаются еще. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 709, вылечились 53 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ