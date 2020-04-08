"Документ" распространяется в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В акимате Уральска прокомментировали рассылку о поэтапном открытии объектов во время карантина Со вчерашнего дня в мессенджере WhatsApp жители рассылают друг другу файл о якобы поэтапном открытии объектов в регионе, закрытых во время карантина. - Неужели и вправду все закончилось и мы начнем нормально работать? - радуются горожане. Между тем в акимате Уральска информацию опровергли. - Данная информация не соответствует действительности. Рассылка фейковая. Просим верить только официальным источникам, - сказал заместитель акима г.Уральск Бакытжан Нарымбетов. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 709, вылечились 53 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    