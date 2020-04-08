Речь идет о строительных компаниях ТОО "Марасант" и ТОО "Бирлик", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сплошные ямы и ухабы: жители Уральска пожаловались на состояние дорог (фото) улица Молдагуловой Заместитель акима ЗКО Тимуржан Шакимов на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал, что как только пришел работать замакимом области, он интересовался всеми подрядными организациями которые работают в ЗКО. - У компании ТОО "Марасант" и ТОО "Бирлик" на самом деле один учредитель. За последние 6-7 лет они выигрывали очень много конкурсов на строительство дорог и социальных объектов в нашей области. Но по многим объектам много претензий со стороны заказчиков, правоохранительных органов и просто жильцов. Где бы эта компания не вела строительство в основном везде есть проблемы, - отметил замакима области. Стоит отметить, что эта компания делала капитальный ремонт дороги по улице Молдагуловой. Ремонт начался 15 июля 2019 года. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями. Объект еще не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще работы, которые не завершены. 6 марта этого года аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения на этой дороге. - Дорога сделана не качественно. Вся разбита, а те ямы и ухабы, которые были до ремонта, снова появились, отметил чиновник. Далее чиновник сообщил, что также эта компания строила резервный газопровод к ТЭЦ. - Это очень крупный объект стоимостью в 3,5 миллиарда тенге. В 2016 году они начали строительство и до сих пор не закончили. По этому объекту идут судебные разбирательства. Через КИК холдинга "Байтерек" они построили жилой дом. К нам поступала масса претензий от жильцов. Недавно мы побывали там с акимом области Гали Искалиевым. Так в подвале нового девятиэтажного дома установлены растяжки для укрепления, видно в свое время сделали какой-то брак. Как приняли этот объект - я не знаю, согласно заключению Казахстанского института архитектуры и сейсмостойкого строительства были даны рекомендации по ремонту и усилению несущих конструкций, - рассказал Тимуржан Шакимов. К слову сейчас эта компания строит физкультурно-оздоровительный комплекс в Жанибеке. - Началось строительство еще в прошлом году, однако до сих пор они не залили фундамент. По качеству строительства очень много претензий к этой компании, - заключил замакима области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  