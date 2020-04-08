Заявления на установление инвалидности либо утраты трудоспособности будут приниматься заочно, с помощью сайта электронного правительства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как рассказал руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЗКО Саткан Тулегенов, есть порядок оказания государственных услуг на период чрезвычайного положения.
- На период действия чрезвычайного положения оказание государственной услуги по установлению инвалидности и степени утраты трудоспособности осуществляется на основании электронного заявления, которое необходимо подать через сервис «Электронное обращение» на веб-портале «Электронного правительства», а также посредством интернет-ресурса. При подаче заявлений на получение услуги посредством сервиса, услугополучатель заполняет заявление а также прикладывает электронные файлы, содержащие сканированные версии документов и подписывает электронной цифровой подписью, - рассказал Саткан Тулегенов.
Получателем заявления указывается территориальный департамент комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
- Портал направляет подписанное ЭЦП электронное заявление услугополучателя в течение двух рабочих дней в департамент по месту жительства. Специалист отдела медико-социальной экспертизы в течение двух рабочих дней проверяет документы. При возникновении вопросов специалист отдела МСЭ связывается с услугополучателем по телефону или электронной почте, указанным в электронном заявлении. В случае соответствия поступивших документов специалист отдела МСЭ формирует электронный макет дела в соответствующей информационной системе. Уведомление о результате оказания государственной услуги либо об отказе в оказании направляется посредством sms-сообщения на абонентский номер сотовой связи услугополучателя и в личный кабинет услугополучателя на портал, либо направляется в виде ответа на заявление, - пояснил Саткан Тулегенов.
Установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности проводится отделами МСЭ заочно.
Людям, срок переосвидетельствования которых наступил не более чем за месяц до введения чрезвычайного положения и во время чрезвычайного положения, сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальной программы реабилитации инвалида, продлеваются автоматически на период действия чрезвычайного положения.
- Люди, являющиеся получателями государственного социального пособия по инвалидности или социальной выплаты на случай утраты трудоспособности, выплаты на период чрезвычайного положения осуществляются по установленной ранее группе инвалидности и (или) степени утраты общей трудоспособности по месяц окончания действия режима чрезвычайного положения, включительно, - добавил Саткан Тулегенов.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 709, вылечились 53 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
