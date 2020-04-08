Двое зараженных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. Состояние беременной женщины, обгоревшей при взрыве в Уральске, остается тяжелым Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления здравоохранения, 37-летний мужчина и 82-летний пожилой человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние оценивается врачами как тяжелое. Состояние 28-летней жительницы Кызылкугинского района средней степени тяжести. Она получает лечение согласно протоколу. Состояние 33 пациентов инфекционного стационара стабильное, у них наблюдается легкое течение заболевания. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 709, вылечились 53 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.