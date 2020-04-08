Бизнесмен перевозит пенопласт из Уральска в Аксай, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Предприниматель Дархан Нугманов живет в Аксае. У мужчины собственное ТОО, которое занимается производством пенопласта в Аксае и Уральске. По этой причине ему приходится возить груз между городами. Однако на блокпостах его не всегда пропускают полицейские, по его словам, нарушая постановление главного санврача области.
- Мне приходится возить груз из Аксая в Уральск и обратно. В пункте 1.3 постановления главного санврача сказано, что разрешены грузоперевозки. Я единственный в Аксае производитель. Проезжая блокпосты, сталкиваюсь с тем, что меня не пропускают. Я обращался в акимат с просьбой разрешить мне перевозку грузов между городами Уральск и Аксай, однако мне сказали, что оно не нужно. Кроме того, мы поставляем товар в Атырау и Актау, водителей после поездок туда закрывают на карантин на 14 дней, - рассказал Дархан.
Предприниматель был вынужден обратиться с открытым письмом к руководству области, полиции и оперативного штаба.
- От имени грузоперевозчиков и предпринимателей ЗКО прошу вас разобраться с проблемами на блокпостах ЗКО, с которыми сталкиваются грузоперевозчики. Во-первых, чтобы на каждом блокпосту был бумажный экземпляр постановления главного санврача ЗКО от 30 марта. И чтобы каждый сотрудник блокпоста в обязательном порядке ознакомился с данным постановлением. Со слов многих грузоперевозчиков и личного опыта (2 апреля лично поехал с водителем из Аксая в Уральск) удостоверился, что практически все сотрудники блокпостов не ознакомлены с постановлением и требуют у водителей грузовых авто справку с места работы, разрешение акимата на осуществление деятельности, пропуск на грузовую машину от акимата и что разрешено перевозить продукты питания и медикаменты. Хотя в постановлении четко и ясно написано в пункте 1.3, что лица и транспортные средства, осуществляющие грузовые перевозки, могут беспрепятственно проезжать через блокпосты. Если не разобраться с этой проблемой, можем создать коллапс в перевозке и создать дефицит продовольствия, - написал Дархан Нугманов в письме.
Кроме того, бизнесмен написал, что до "горячих линий" и службы "109" невозможно дозвониться.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО заявили, что стройматериалы не являются жизненно-необходимыми предметами.
- Разрешена перевозка только жизненно-необходимых товаров - продукты питания и медикаменты. Также мы пропускаем транзитные грузы. В остальных случаях нужно брать разрешение в акимате. По этой причине наши сотрудники на блокпосту не пропускают перевозчиков стройматериалов, - пояснил пресс-секретарь департамента полиции Болатбек Бельгибеков.
В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ЗКО также подтвердили, что пункт 1.3 касается перевозки товаров первой необходимости - медикаментов и продуктов питания. Перевозка остальных товаров производится с разрешения акимата.
