Иллюстративное фото из архива "МГ" В период карантина столичный театр русской драмы им. М. Горького транслирует на YouTube-канале постановки для детей. - По инициативе Сергея Маштакова, ведущего актёра коллектива, в эфир по средам и пятницам в 11.00 выходит новая радиостанция GORKY FM (gotheatre.radio12345.com). На её волнах известные актёры и режиссёры, в том числе и российские, будут рассказывать ребятам о шедеврах мировой литературы. К проекту присоединилась национальный координатор проекта «Живая классика» Ольга Сагандыкова. Благодаря ей талантливые ребята - участники престижного международного конкурса - прочитают отрывки из произведений школьной программы, - сообщили в в пресс-службе Государственного академического русского театра драмы им. М.Горького. 8 апреля в 17:00 на YouTube-канале театра им. Горького школьники и их родители смогут посмотреть прямую трансляцию повести-сказки «Маленький принц» замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Это произведение входит в школьную программу. 10 апреля в 10:00 также на YouTube-канале театра им. Горького состоится прямая трансляция сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева», которая изучается школьниками в 5 классе. - Еженедельно, с 11 апреля, по субботам, в 15:00, на YouTube-канале РЦНК Нур-Султан учитель русского языка и литературы Республиканской физико-математической школы, координатор Тотального диктанта Лаура Ильясова будет проводить специальный курс по литературе. Тема первого онлайн-урока: «Самая таинственная повесть А. С. Пушкина. Случай или сказка: две интерпретации сюжета «Пиковой дамы» (9 класс). Отметим, что активно к проекту присоединились Костанайский, а также Жамбылский областные русские драмтеатры, - заключили в пресс-службе драмтеатра. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.