В связи с режимом чрезвычайного положения с 31 марта 2020 года в Западно-Казахстанской области введен карантин и ограничение на въезд и выезд. Для обеспечения введенного режима в городах действуют блокпосты. - Уважаемые западноказахстанцы, призываем проявить гражданскую сознательность, строго соблюдать условия карантина и не пытаться пересекать блокпосты, предлагая уполномоченным сотрудникам материальное вознаграждение, - пояснили в антикорупционной службе ЗКО. Если вам стало известно о фактах коррупции, то вы можете обратиться в Call-центр антикоррупционной службы 1424, который работает круглосуточно.