В числе нарушителей владельцы ресторанов, магазинов, ломбардов и даже дети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первый заместитель начальника управления полиции г. Уральска Жантемир Иманалиев сообщил, что ежедневно на охрану общественного порядка заступают 245 человек личного состава, из которых 98 сотрудников департамента полиции ЗКО, 67 сотрудников управления полиции, 44 военнослужащих в/ч 32363 МО РК и 36 военнослужащих в/ч 5517 Нацгвардии РК.
Совместно с заинтересованными госорганами на постоянной основе ведется работа по соблюдению введенных ограничений владельцами увеселительных заведений и предприятий общественного питания.
- За нарушение порядка режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 137 граждан города, из которых: владельцы увеселительных заведений - 25; магазинов - 36; букмекерские конторы - 4; компьютерные клубы - 4; столовые - 5; рынок «Султан» - 1, ТД – 1; Ломбард – 1, съемная квартира (посуточно) – 1, - сообщил Жантемир Иманалиев.
По его словам, нарушают режим ЧП и физические лица. Протоколы по ст.476 КоАП «Нарушение режима чрезвычайного положения» составлены в отношении 59 человек, из них в отношении водителей – 40, граждан находившихся вне жилища более 2 км без необходимости - 19.
- Также инспектором по делам несовершеннолетних составлен адмпротокол, так как несовершеннолетняя находилась днем одна, без сопровождения взрослых, - отметил Жантемир Иманалиев. - На сегодняшний день 63 административных материала в отношении владельцев заведений были рассмотрены специализированным административным судом г.Уральска, из которых на 27 владельцев заведений наложены административные штрафы на общую сумму 715 тысяч 770 тенге, в отношении 35 владельцев применена мера взыскания в виде административного ареста сроками от 1 до 10 суток, а также в отношении одного владельца магазина применена мера взыскания в виде предупреждения. 74 административных материалов находятся в производстве.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 709, вылечились 53 человека, умерли - 7. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.