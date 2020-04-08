Трудовой путь начал в 1991 году инженером региональной внешнеэкономической ассоциации товаропроизводителей «Тараз». В 1993-1995 годах работал в бизнес-структурах. В 1995-2010 годах работал на должностях главного специалиста Жамбылского областного центра правовой информации Министерства юстиции, руководителя отдела, заместителя руководителя управления, заведующего секретариатом дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области. В 2010-2013 годах в должности руководителя аппарата акима Жамбылской области. В 2013-2014 годах - руководителя – председателя Дисциплинарного совета департамента Агентства РК по делам государственной службы по Жамбылской области. В 2014-2016 годах был заместителем руководителя-председателем Дисциплинарного совета департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействия коррупции по Алматинской области. В 2016-2019 годах работал руководителем-председателем Совета по этике Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области. Последнее место работы – руководитель, председатель Совета по этике Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Туркестанской области.

Болат Исаков. Фото из архива "МГ" Исаков Булат Алмуханович родился в 1968 году в Жамбылской области. В 1991 году окончил КазГУ имени С.Кирова по специальности «Прикладная математика», в 1999 году – высшую школу права «Әділет» по специальности «Юрист».