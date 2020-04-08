По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем до 12 градусов тепла, ночью +2. В Атырау днем до 13 градусов выше нуля, ночью +4. В Актобе облачно, днем +12, ночью +2. В Актау также без осадков, днем 12 градусов выше нуля, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.