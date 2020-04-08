Иллюстративное фото из архива "МГ" У Алии 29 марта врачи выявили коронавирус. За несколько дней до этого сотрудница «МГ» ездила в Атырау, 27 марта вернулась в Уральск. Тот день Алия запомнила очень хорошо.– 24 марта я поехала по своим делам и по работе в Атырау, пробыла там три дня. Первый случай заболевания коронавирусом там выявили утром 27 марта. Как только я узнала об этом, даже не закончив свои дела, сразу же на своей машине выехала назад в Уральск. Тогда я прекрасно себя чувствовала, никаких признаков заболевания не было. На санитарных постах меня проверяли, никаких жалоб не было. Но вечером 28 марта у меня неожиданно поднялась температура, я почувствовала боль и тяжесть в мышцах. В голове сразу же промелькнула мысль, что срочно нужно пойти и провериться. Ведь я все-таки приехала из Атырау. Наверное, это было мое предчувствие. Оператор call-центра 1406 направила меня в "103". Я позвонила, там начали спрашивать о моем местоположении, сказали, что пришлют бригаду скорой помощи. Но я отказалась, решив, что приеду сама, куда нужно. Приехала в Кумыску (в бывшем санатории для больных туберкулезом открыли провизорный госпиталь - прим. автора) и рассказала о своих симптомах, врачи сразу же взяли у меня анализы крови, мазок из носа и горла.Несмотря на то, что анализы еще не были готовы, Алия сама настояла на госпитализации. Женщина до последнего верила, что результаты будут отрицательными и врачи ей скажут, что у нее обычное ОРВИ. – Больше всего боялась, что могу представлять опасность для других людей, поэтому решила остаться в госпитале. Почему-то я была уверена, что у меня нет никакого коронавируса, что завтра с утра меня отпустят домой, и я поеду к своим родным и близким. Но я ошибалась – 29 марта около полудня мне позвонили и сказали, что анализ на COVID-19 положительный. Это был шок, я не понимала, что происходит, в глазах потемнело. Не помню, что я говорила и что мне говорили. Я судорожно начала перебирать в памяти всех, с кем контактировала.В тот же день Алию госпитализировали в областную инфекционную больницу, за ней приехала специальная машина. В пути скорая попала в аварию. – В районе рынка "Алтын Алма" мы попали в аварию. Как это произошло, кто был виноват, кто в кого врезался, я не знаю. Я сидела одна в салоне, от удара оказалась в задней части салона, потом еще толчок – и я уже была в передней части. У меня началась паника, почувствовала сильную боль в груди. У меня до сих пор синяки по всему телу, ушибы, порезы. После столкновения сложилась еще более непонятная ситуация. Ни фельдшеры, ни сотрудники полиции вообще не знали, что делать, как поступить, подходить ко мне или нет. В общем, до сегодняшнего дня по поводу аварии со мной никто ни о чем не говорил.Алию сразу же поместили в реанимационное отделение областной инфекционной больницы. Она оказалась первой пациенткой в области, у которой подтвердили этот диагноз. Она шутит, что персонал встретил ее как "коронованную особу". В палате интенсивной терапии, куда ее поместили, было все необходимое оборудование, в том числе аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат, который ежечасно мониторит температуру тела, давление, пульс. – Я так поняла, что персонал вызвали в срочном порядке. Все врачи, медсестры, санитарки были со мной предельно вежливы, очень внимательно и чутко ко мне относились. Меня лечили два врача, которые менялись каждые сутки, а медсестры менялись каждые два часа. Они заходили ко мне в специальных костюмах, в которых наверняка тяжело дышать, плюс всегда в масках. При этом медперсонал в таких костюмах должен был делать определенные манипуляции. Но они ни разу не жаловались, ни одного грубого слова я от них не услышала. Выражаю персоналу больницы отдельную благодарность. По их словам, я легко перенесла болезнь, потому что вовремя обратилась. Хотя изначально у меня был очень слабый иммунитет. Но врачи поддерживали меня, держали за руку, успокаивали, шутили. Я бесконечно им благодарна.С самого первого дня выявления «короны» Алия была вынуждена терпеть нападки в соцсетях. Люди обвиняли ее в том, что она "привезла заразу в Уральск", хотя все контактировавшие с ней люди оказались здоровы, а сама она вовремя проявила бдительность и забила тревогу. – Много плохого писали люди в социальных сетях. Они обвиняли меня в безответственности, говорили, что я, зная, что в Атырау есть инфекция, все же поехала туда. Некоторые писали, что меня саму нужно судить. Мне было очень тяжело читать такие комментарии. Жестокие слова буквально добивали меня. Коронавирусом заразились сотни тысяч людей по всему миру, и я оказалась среди них. Люди могут не знать, что они носители, а у меня большой круг друзей, коллег. Я не знаю, кто или что источник в моём случае. Как это узнать? Ну если даже узнаю, то что? Я поехала в Атырау, когда город еще был чист, не было зараженных. Ни в Атырау, ни в Уральске не был объявлен карантин. Еще больший шок я испытала, когда увидела скрин с моими данными во всех социальных сетях. Сообщение начали пересылать все - родственники, друзья и знакомые. Мне было очень неприятно.Последние анализы Алии показали отрицательный результат, и она полностью вылечилась от COVID-19. Но она ещё 14 дней должна находиться под наблюдением врачей. Так прописано в протоколе лечения. – Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что пришлось нелегко не только мне, но и всем моим родным, близким, друзьям, коллегам, нашим партнерам и врачам. Благодарю всех, кто поддерживал меня. Среди них есть и совершенно незнакомые люди, которые писали мне в социальных сетях. Спасибо всем. Я победила коронавирус. Знаю, что в стране еще много пациентов, которые каждый день борются с инфекцией. Хочу пожелать им здоровья, не бойтесь, думайте только о хорошем. 