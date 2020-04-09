Размер МРП с 1 апреля составляет 2 778 тенге, сообщает informburo.kz. Пособие по уходу за ребенком планируют увеличить в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане повысили размер МРП, величину прожиточного минимума и минимальной пенсии. Изменения внесены в закон "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", сообщил руководитель департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Айдынжан Нарматов. Эту информацию подтвердили в Министерстве финансов. Таким образом, с 1 апреля 2020 года: - минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 17 641 тенге (с начала года – 16 839 тенге); - минимальный размер пенсии – 40 441 тенге (с начала года – 38 636 тенге); - МРП для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК – 2 778 тенге (с начала 2020 года – 2 651 тенге); - величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 32 668 тенге (с начала 2020 года – 31 183 тенге). 31 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проиндексировать пенсии и все госпособия, включая адресную соцпомощь, на 10% в годовом выражении. По уточнённому прогнозу макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2020 год, в Казахстане ожидается снижение ВВП на 0,9%. Годовая инфляция ожидается в интервале 9-11%. Доходы республиканского бюджета без учёта трансфертов в 2020 году оцениваются в объёме 6,4 трлн тенге, что на 1,7 трлн тенге меньше утверждённого плана. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объёме 14,3 трлн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  