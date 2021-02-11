Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации руководителя управления по делам религии ЗКО Максата Раманкулова, 120 человек были возвращены из стран, где происходят вооруженные конфликты, среди которых 32 женщины, 85 детей (46 детей школьного возраста, 38 детей дошкольного возраста и один студент) и трое мужчин. – Для дерадикализации и определения религиозных взглядов было проведено 70 лекций для женщин, четыре лекции проходили в онлайн формате. Кроме этого, были организованы такие мероприятия, как теологические уроки, личные встречи, онлайн уроки, кинотерапия, экскурсии в музеи, открытые конкурсы. На сегодняшний день в религиозных взглядах женщин не видятся признаки радикальной идеологии, - отметил Максат Раманкулов. В 2020 году в сфере религиозных отношений зарегистрировано 23 правонарушений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.