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Социум

122 владельца собак оштрафовали в Атырау

Они нарушили правила выгула животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, более 120 владельцев собак привлечены к административной ответственности за нарушения правил выгула животных – К административной ответственности привлечена жительница, выгуливавшая свою собаку без намордника. 1 апреля по улице Сатпаева женщина выгуливала свою собаку без поводка и намордника рядом с детской площадкой, где играли дети. Сотрудники полиции, патрулирующие на административной территории, заметили пра
Арайлым Усербаева
122 владельца собак оштрафовали в Атырау
Они нарушили правила выгула животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
122 владельцевчео собак оштрафовали в Атырау
122 владельцевчео собак оштрафовали в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, более 120 владельцев собак привлечены к административной ответственности за нарушения правил выгула животных – К административной ответственности привлечена жительница, выгуливавшая свою собаку без намордника. 1 апреля по улице Сатпаева женщина выгуливала свою собаку без поводка и намордника рядом с детской площадкой, где играли дети. Сотрудники полиции, патрулирующие на административной территории, заметили правонарушителя и составили в отношении владельца собаки административный протокол по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек", - сообщили в полиции. Отметим, что с начала 2021 года по данной статье привлечены к ответственности 122 человека. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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