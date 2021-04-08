122 владельца собак оштрафовали в Атырау

Они нарушили правила выгула животных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, более 120 владельцев собак привлечены к административной ответственности за нарушения правил выгула животных – К административной ответственности привлечена жительница, выгуливавшая свою собаку без намордника. 1 апреля по улице Сатпаева женщина выгуливала свою собаку без поводка и намордника рядом с детской площадкой, где играли дети. Сотрудники полиции, патрулирующие на административной территории, заметили пра