ТОО «Бетонникс» производит железобетонную продукцию по новой технологии.

В отрасли производства строительных материалов очень востребованным считается изготовление железобетонных изделий. В Уральске производством и реализацией ЖБИ по новой технологии занимается ТОО «Бетонникс». Компания начала свою деятельность в ноябре прошлого года. Несмотря на недавний срок начала производственной работы ТОО «Бетонникс», продукция предприятия уже стала востребованной в западном регионе Казахстана. - Мы изготавливаем на современном российском оборудовании железобетонные вибрированные стойки для линий электропередач СВ 95, СВ-105 и фундаментные блоки ФБС, - рассказывает директор Т