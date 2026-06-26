125 МВт вместо текущих 6 МВт: Олжас Бектенов о мощности проекта «Долина Цодов»

На совместном заседании палат Парламента Премьер-министр Олжас Бектенов разъяснил значение проекта "Долина ЦОД" для цифрового развития страны.

Центры обработки данных становятся базовой инфраструктурой для развития искусственного интеллекта, цифровых сервисов и новой экономики данных. В этой связи для Казахстана важно не только пользоваться внешними вычислительными мощностями, но и создавать собственную инфраструктуру.

- На сегодняшний день все данные всех госорганов находятся в ЦОДе в Астане, мощность которого составляет 6 МВт. Мы сейчас в Экибастузе в первом полугодии следующего года запустим ЦОД мощностью 125 МВт. И в 2028 году запустим еще один точно такой же ЦОД на 125 МВт. Эту работу и дальше будем продолжать, - отметил Олжас Бектенов.

Интерес к данному направлению уже проявляют международные технологические компании.

В частности, достигнуты договоренности с Firebird, стратегическим партнером которой является NVIDIA. Рассматриваемый объем инвестиций составляет порядка $10 млрд.

Развитие такой инфраструктуры позволит Казахстану укрепить цифровой суверенитет, повысить надежность хранения и обработки данных, а также создать основу для дальнейшего развития AI-вычислений, облачных сервисов и экспорта цифровых услуг.