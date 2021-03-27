Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

126 подростков доставили в полицию Актобе

Большинство из них находились вне дома в ночью. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 24 по 30 марта в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы». - Инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. В результате за два дня мероприятия в полицию доставлено 126 несовершеннолетних, в том числе 114 за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00. 9 родителей привлечены к административной ответственности за
gorod
126 подростков доставили в полицию Актобе
Большинство из них находились вне дома в ночью. 
126 подростков доставили в полицию Актобе
126 подростков доставили в полицию Актобе
По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 24 по 30 марта в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы». - Инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. В результате за два дня мероприятия в полицию доставлено 126 несовершеннолетних, в том числе 114 за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00. 9 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, - рассказали в пресс-службе. Как отметили в полиции, за продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года привлечено 4 предпринимателя. Еще троих привлекли за  продажу табачных изделий. Еще двоих бизнесменов привлекли к ответственности за допущение несовершеннолетних в увеселительное заведение без сопровождение законных представителей после 22.00. На учет в полиции поставили 21 подростка и 25 неблагополучных семей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области
полиция подростки ответственность

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article