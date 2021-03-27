126 подростков доставили в полицию Актобе

Большинство из них находились вне дома в ночью. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 24 по 30 марта в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Каникулы». - Инспекторами ювенальной полиции проводились рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи, развлекательных заведениях. В результате за два дня мероприятия в полицию доставлено 126 несовершеннолетних, в том числе 114 за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00. 9 родителей привлечены к административной ответственности за