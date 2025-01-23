126 тысяч цыплят погибли от пастереллеза на птицефабрике в ЗКО

На территории птицефабрики ТОО «Агрофирма АКАС» яйца утилизировали (сожгли) вместе с тушами павших птиц. В птицеводческих помещениях провели механическую очистку и дезинфекцию.

Падеж кур на птицефабрике ТОО «Агрофирма АКАС» зафиксировали в конце декабря 2024 года. Ранее подобных случаев в области не было. Об этом сообщили в управлении ветеринарии Западно-Казахстанской области в ответе на запрос редакции.

— Исследования патологического материала от 31 декабря 2024 года показали положительный результат на пастереллез. Гибель птиц в ТОО «Агрофирма АКАС» составила 126 000 голов. По решению акима сельского округа Байконыс района Байтерек 31 декабря на территории птицефабрики ввели ограничительные мероприятия, — говорится в ответе.

Сообщается, что на территории птицефабрики ТОО «Агрофирма АКАС» яйца утилизировали (сожгли) вместе с тушами павших птиц. В птицеводческих помещениях провели механическую очистку и дезинфекцию.

К слову, чаще всего пастереллезом птиц заболевает молодняк гусей, уток и кур.

Пастереллёз – остро протекающая инфекционная болезнь многих видов домашних и диких животных, для которой характерны лихорадка, интоксикация, воспаление легких, плевриты, воспаления кожи, подкожной клетчатки, артриты, остеомиелиты, эндометриты.

Пастереллез опасен и для человека. Человек заражается пастереллезом воздушно-капельным путем, при контакте с больным животным, а также при попадании в организм пищи или воды, содержащих бактерии пастереллеза. Кроме того, пастереллез передается при укусах больных животных (кошки, собаки, крысы, кролика, свиньи).

Наиболее распространенным проявлением пастереллеза у человека является местная реакция в области раны от укуса животного. Среди осложнений – распространение площади воспаления, уплотнение кожи, абсцесс. Бактерия может также попасть в дыхательные пути и вызвать синусит и ушные инфекции, а также спровоцировать более тяжелые симптомы, в том числе пневмонию или легочный абсцесс. К прочим нестандартным проявлениям пастереллеза относятся глазные инфекции, менингит, сепсис и проблемы с желудочно-кишечным трактом.