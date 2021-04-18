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Социум COVID-19

127 человек заразились COVID-19 в Атырауской области

Рост числа заболевших наблюдается на Тенгизском месторождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау было подтверждено 87 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 24 заболевших с месторождения Тенгиз. - Число зараженных растет и в районах области. Так, за последние сутки КВИ подтвердилась: у 7 жителей Жылыойского района, у одного жителя Индерского района, у 5 жителей Курмангазинского района, у одного жителя жителей Махамбе
Кристина Кобина
127 человек заразились COVID-19 в Атырауской области
Рост числа заболевших наблюдается на Тенгизском месторождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО продолжает расти количество заболевших COVID-19
В ЗКО продолжает расти количество заболевших COVID-19
Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау было подтверждено 87 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 24 заболевших с месторождения Тенгиз. - Число зараженных растет и в районах области. Так, за последние сутки КВИ подтвердилась: у 7 жителей Жылыойского района, у одного жителя Индерского района, у 5 жителей Курмангазинского района, у одного жителя жителей Махамбетского района, и у двоих жителей Макатского района, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что заболевание у 62 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 65 человека симптоматика отсутствует. - За прошедшие сутки, 17 апреля, в области от коронавируса вылечились 95 человек. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1006 человек, в модульной больнице - 174, в инфекционном стационаре областной больницы - 110 пациент, в районных инфекционных стационарах - 126. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 151, -пояснили в облздраве. К слову, Атырауская область по темпам распространения коронавируса расположена в «красной» зоне. Также в регионе продолжается массовая вакциная населения от COVID-19. - По данным за 17 апреля I компонент вакцины "Спутник V" получили 735 человек. Из них - 4 медицинских работника, 10 педагогов, 23 полицейских, 1 студент, 6 сотрудников правоохранительных органов, один госслужащий, 15 человек с хроническими заболеваниями, 675 местных жителей, - рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области. В период с 1 февраля по 17 апреля этого года I компонентом "Спутник V" вакцинировано 14170 человек. II компонентом привито 3291 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
коронавирусная инфекция

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