127 человек заразились COVID-19 в Атырауской области

Рост числа заболевших наблюдается на Тенгизском месторождении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото и архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в городе Атырау было подтверждено 87 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга было выявлено 24 заболевших с месторождения Тенгиз. - Число зараженных растет и в районах области. Так, за последние сутки КВИ подтвердилась: у 7 жителей Жылыойского района, у одного жителя Индерского района, у 5 жителей Курмангазинского района, у одного жителя жителей Махамбе