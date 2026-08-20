128 тысяч школьников и искусственный интеллект: как ЗКО готовится к новому учебному году

В правительстве под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова обсудили готовность регионов к новому учебному году. В заседании в селекторном режиме принял участие аким ЗКО Нариман Турегалиев.

В этом году в 382 школах Западно-Казахстанской области будут обучаться около 128 тысяч детей, из них 11 689 - первоклассники. На социальную поддержку школьников в регионе выделили 435 млн тенге, а на закупку учебников - 3,1 млрд тенге.

Обновляется и школьная инфраструктура:

86 школ вошли в программу реновации;

С 2023 года в области ввели в эксплуатацию 30 новых школ, а в этом году откроют еще 8 малокомплектных.

Изменения касаются и профессионального образования. В 35 колледжах области будут учиться 15 тысяч студентов. На новый учебный год выделено 4 тысячи госгрантов, причем 55% из них направлены на технические специальности.

Кроме того, в сферу образования региона активно внедряют искусственный интеллект - сейчас реализуется 12 подобных проектов, охватывающих более 25 тысяч учителей и учащихся. По программе Daryn AI Ustaz обучение уже прошли 18 440 педагогов.

Особый акцент чиновники делают на безопасности. В 328 школах внедрены программы по профилактике буллинга (охвачено свыше 122 тысяч детей), а 413 организаций образования полностью оснастили современными системами безопасности.

Аким области Нариман Турегалиев поручил завершить все подготовительные работы в срок, держать на строгом контроле ремонт объектов образования и обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для учеников.