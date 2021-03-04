По информации заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гизатоллы Лямова, в 2020 году в области на свет появились 13 670 детей, 129 из которых умерли в первый год жизни. – Показатели младенческой и материнской смертности - это важнейшие индикаторы уровня и развития здравоохранения и общества в целом. За 2020 год показатель младенческой смертности составил 9,43 промилле, умерли 129 детей в первый год жизни. В 2019 году умерли 86 детей. Первая группа причин младенческой смертности - это синдром дыхательных расстройств, асфиксия, пневмоматии, некротизирующий энтероколит (тяжелое заболевание кишечника - прим. автора). Это состояния, возникающие при родах или раннем послеродовом периоде, из-за преждевременных родов и недоношенности. От этой причины умерли 79 детей, - заявил Гизатолла Лямов. Второй группой причин младенческой смертности замруководителя облздрава назвал врожденные пороки развития, несовместимые с жизнью. Таких случаев в 2020 году зарегистрировано 29. – Дети умирают или внутриутробно, или сразу после родов. С целью раннего выявления врожденных пороков развития беременная должна рано встать на учет и трижды за период беременности пройти перинатальный скрининг на УЗИ-аппарате экспертного класса у подготовленного специалиста. Позднее взятие на учет, миграция женщин, позднее проведение первого УЗИ скрининга и генетического скрининга не позволяют своевременно диагностировать врожденные пороки развития и прервать беременность, - отметил Гизатолла Лямов. К слову, 91 ребенок из 129 умерли в первые 28 дней жизни. По словам Гизатоллы Лямова, городские поликлиники №5, 6, 1 организационно не справляются с большим количеством беременных, ростом прикрепленного населения в расширяющихся зонах (Деркул, Жулдыз, Птицефабрика). В этих поликлиниках планируют укрепить работы участковых служб, заменить третью медсестру на акушерку или фельдшера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.