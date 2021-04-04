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Социум

13 человек погибли в авариях в Актюбинской области

Еще 45 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в этом году на автодорогах международного и республиканского значения Самара-Шымкент и Актобе-Оренбург участились ДТП с участием транзитного грузового транспорта. – По итогам трех месяцев в этом направлении произошло 23 ДТП, где пострадали 45 и погибли 13 человек. В связи с этим сотрудники роты патрульной полиции проводят разъяснительные работы среди водителей на пограничном посту «Жайсан».
Арайлым Усербаева
13 человек погибли в авариях в Актюбинской области
Еще 45 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
13 человек погибли в авариях в Актюбинской области (не трогать)
13 человек погибли в авариях в Актюбинской области (не трогать)
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в этом году на автодорогах международного и республиканского значения Самара-Шымкент и Актобе-Оренбург участились ДТП с участием транзитного грузового транспорта. – По итогам трех месяцев в этом направлении произошло 23 ДТП, где пострадали 45 и погибли 13 человек. В связи с этим сотрудники роты патрульной полиции проводят разъяснительные работы среди водителей на пограничном посту «Жайсан». При выезде на дорогу до водителей доводят, чтобы они учитывали метеорологические условия, не превышали скорость, строго соблюдали ПДД, раздают памятки с указанием аварийно-опасных мест, - сообщили в полиции. Также в целях соблюдения санитарно-гигиенических требований в период распространения вирусной инфекции полицейские требуют соблюдения карантинного режима. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ДТП трасса

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