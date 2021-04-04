13 человек погибли в авариях в Актюбинской области

Еще 45 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, в этом году на автодорогах международного и республиканского значения Самара-Шымкент и Актобе-Оренбург участились ДТП с участием транзитного грузового транспорта. – По итогам трех месяцев в этом направлении произошло 23 ДТП, где пострадали 45 и погибли 13 человек. В связи с этим сотрудники роты патрульной полиции проводят разъяснительные работы среди водителей на пограничном посту «Жайсан».