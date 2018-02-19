13 дней отдохнут казахстанцы в марте 2018 года

8 марта в этом году выпадает на четверг и отдыхать казахстанцы будут с 8 по 11 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 8 марта выпадает на четверг, выходным днем станет и суббота, 9 марта, а вот 3 марта будет рабочим днем. Кроме того, с 21 по 23 марта в Казахтане будут отмечать Наурыз. 21 марта - среда и вместе с субботой и воскресеньем получается пять выходных. В итоге жители страны вместе со всеми выходными днями в марте отдохнут 13 дней.