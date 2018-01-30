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Происшествия

13 иностранцев эвакуировали из сломанного автобуса спасатели ЗКО

Автобус Кыргызской Республики сломался на трассе Самара-Шымкент 30 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, спасателям поступило сообщение о том, что на 1826 километре автодороги Самара-Шымкент сломался автобус марки «Мерседес Спринтер» с киргизскими государственными номерами. - На помощь иностранцам были направлены сотрудники акимата Сырымского района и спасатели, которые эвакуировали пассажиров и отвезли в пункт обогрева в поселок Жымпиты, - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что это не первый случай, когда сотрудники ДЧС ЗКО
gorod
13 иностранцев эвакуировали из сломанного автобуса спасатели ЗКО
Автобус Кыргызской Республики сломался на трассе Самара-Шымкент 30 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, спасателям поступило сообщение о том, что на 1826 километре автодороги Самара-Шымкент сломался автобус марки «Мерседес Спринтер» с киргизскими государственными номерами. - На помощь иностранцам были направлены сотрудники акимата Сырымского района и спасатели, которые эвакуировали пассажиров и отвезли в пункт обогрева в поселок Жымпиты, - рассказали в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что это не первый случай, когда сотрудники ДЧС ЗКО спасают людей, чьи машины в морозы сломались на трассах области.  
спасатели трасса

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