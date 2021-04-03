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Социум

13-летний подросток обокрал мужчину в бассейне в Актобе

Мальчик из шкафа забрал смартфон, портмоне с деньгами, удостоверение личности, банковские карты и свидетельство о регистрации на авто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 28 марта в здании бассейна в Актобе. Из шкафа в раздевалке у 30-летнего посетителя украли смартфон, портмоне, внутри которого находилось 80 тысяч тенге, удостоверение личности, банковские карты и свидетельство о регистрации на автомашину. Сотрудниками полиции в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлен и доставлен в отдел полиции 13-летний подрост
Арайлым Усербаева
13-летний подросток обокрал мужчину в бассейне в Актобе
Мальчик из шкафа забрал смартфон, портмоне с деньгами, удостоверение личности, банковские карты и свидетельство о регистрации на авто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Жительница Атырау представлялась сотрудником полиции ЗКО и обещала помощь в трудоустройстве
Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 28 марта в здании бассейна в Актобе. Из шкафа в раздевалке у 30-летнего посетителя украли смартфон, портмоне, внутри которого находилось 80 тысяч тенге, удостоверение личности, банковские карты и свидетельство о регистрации на автомашину. Сотрудниками полиции в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлен и доставлен в отдел полиции 13-летний подросток, который сознался в содеянном. Похищенные вещи изъяты и возвращены владельцу.  По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". - В соответствии с действующими нормативными актами органы внутренних дел принимают самое активное участие в профилактике преступлений несовершеннолетних. Основной формой такого участия является обеспечение субъектов, ответственных за устранение криминогенных факторов, совокупностью криминологической информации о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, а также внесение предложений о мерах по их устранению. Эти предложения требуют обоснованности, конкретности, экономической и социальной целесообразности. Сотрудниками ДП Актюбинской области постоянно разрабатываются и направляются всем заинтересованным органам рекомендации по активизации профилактической работы в подростковой среде, организации должного взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел с государственными органами и общественными формированиями, - сообщили в полиции. К слову, на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят 288 подростков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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