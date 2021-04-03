13-летний подросток обокрал мужчину в бассейне в Актобе

Мальчик из шкафа забрал смартфон, портмоне с деньгами, удостоверение личности, банковские карты и свидетельство о регистрации на авто, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошёл 28 марта в здании бассейна в Актобе. Из шкафа в раздевалке у 30-летнего посетителя украли смартфон, портмоне, внутри которого находилось 80 тысяч тенге, удостоверение личности, банковские карты и свидетельство о регистрации на автомашину. Сотрудниками полиции в ходе просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлен и доставлен в отдел полиции 13-летний подрост