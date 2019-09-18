Иллюстративной фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, во время анализа выяснились факты уклонения от уплаты налогов, которые образовались в результате продажи земельных участков.

– В 2015-2018 годах предприниматель из района Байтерек осуществлял продажу земельных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов, без уплаты налогов на сумму 13 миллионов тенге. Другой бизнесмен также уклонился от уплаты налога в размере двух миллионов тенге. По представлению прокуратуры оба предпринимателя привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 272 КоАП РК "Непредставление налоговой отчетности" и части 1 статьи 278 КоАП РК "Занижение сумм налогов". Им было вынесено предупреждение и штраф на сумму 600 тысяч тенге, - сообщили в областной прокуратуре.

Стоит отметить, что предприниматель сразу же оплатил налог, однако второй бизнесмен решил обжаловать уведомление департамента государственных доходов о доначислении налогов.

– Решением СМЭС ЗКО уведомление признано незаконным в части начисления индивидуального подоходного налога в сумме 4,1 миллион тенге за 2015 год. 13 августа этого года апелляционной коллегией областного суда вынесено новое решение об отказе в удовлетворении заявления. В настоящее время управлением госдоходов принимаются меры принудительного взыскания налоговой задолженности на сумму 13 млн тенге, - сообщили в областной прокуратуре.

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