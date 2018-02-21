13 школ и 38 детсадов откроют в Актюбинской области

В Актюбинской области ведется строительство 26 школ, из них не менее 13 будут введены в эксплуатацию в этом году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе отчетной встречи с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев сообщил, что в рамках государственно-частного партнерства планируется открыть 38 детских садов на 5,7 тысячи мест. Это позволит увеличить охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет до 98%. - В 2017 году было открыто 39 дошкольных учреждений на более 3,5 тысячи мест. Это позволило увеличить охват