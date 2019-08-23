Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления образования ЗКО, с каждым годом увеличивается количество детей, идущих в первые классы. – В области функционируют 379 дневных общеобразовательных школ, в которых обучаются около 102 тысяч детей. В 2019-2020 учебном году в первые классы пойдут более 13 тысяч детей, из них пятилетних 705, шестилетних – 10 104 и семилетних – 2583 детей. В прошлом учебном году эта цифра составляла 12 тысяч. В классы предшкольной подготовки будут приняты 11 тысяч детей, - сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО. Всего в области в 2019-2020 учебном году будут функционировать 379 дневных общеобразовательных школ, в которых будут обучаться около 100 тысяч учеников. Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Зауре Гумарова, в будущем году планируется строительство новой школы на 900 мест, которая будет располагаться в поселке Зачаганск. Педагогический состав школ области составляет более 12 тысяч учителей. Кроме этого, ряды школьных учителей пополнят и молодые специалисты, которые в этом году окончат высшие учебные заведения страны. – Потребность кадров будет решена за счёт принятия молодых специалистов. Стоит отметить, что для абитуриентов из малообеспеченных семей и получающих адресную социальную помощь выделены гранты на 100 мест из средств республиканского бюджета для подготовки кадров с высшим образованием, из них на педагогические специальности 25 грантов. В области функционируют 36 колледжей, контингент обучающихся в колледжах более 18 тысяч человек. План приёма по госзаказу составляет 3,5 тысяч мест, – сообщила Зауре Гумарова. Между тем руководитель отдела образования города Уральск Асан Нарымбаев рассказал, что на территории города работает 51 школа, 50 дошкольных учреждений и 10 внешкольных центров. – Более шести тысяч детей будут зачислены в первые классы, около 15 тысяч детей посещают дошкольные учреждения, - сообщил Асан Нарымбаев.