Иллюстративное фото из архива "МГ" Водитель не заметил юного велосипедиста и сбил его. К счастью, обошлось без трагедии. Но автовладелец ответил за проступок перед судом. - Махамбетским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении водителя по ч.2 ст.610 КоАП Республики Казахстан "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей". Правонарушитель в селе Алга, управляя своей автомашиной и нарушив правила дорожного движения, совершил дорожно-транспортное происшествие, сбил несовершеннолетнего подростка на велосипеде. В результате чего несовершеннолетнему причинен легкий вред здоровью, - отметили в пресс-службе областного суда. На судебном заседании автолюбитель признал свою вину и попросил прощения у родителей потерпевшего. Суд в качестве наказания наложил административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на полгода.