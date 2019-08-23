Сегодня, 23 августа, в городской многопрофильной больнице прошла встреча медицинской общественности, а также представителей всех сфер региона, кто имеет причастность к внедрению обязательного социального медицинского страхования. По словам заместителя председателя правления НАО «Фонда ОСМС» Эрика Байжунусова, со следующего года финансирование медицинских организаций ЗКО возрастет с 34,9 млрд тенге до 47,5 млрд тенге. Потому как пакет ОСМС для застрахованных лиц предполагает существенное повышение доступности в консультативно-диагностической, реабилитационной и восстановительной помощи в 3 раза, внедрение профилактических осмотров для лиц трудоспособного возраста. - Мы ожидаем, что расходы на оказание медицинской помощи на 1 жителя в 2020 году увеличатся на 76% от уровня 2019 года и составят 92,2 тысячи тенге. Сейчас ведется большая работа по внедрению всех механизмов страхования. Также ведется мониторинг медучреждений на предмет оснащенности компьютерами. Ваш регион оснащен на 100%, но многие больницы в районах не имеют доступа к интернету, - пояснил Эрик Байжунусов. В свою очередь заместитель акима ЗКО Бибигуль Конысбаева отметила, что работа по подведению интернета в районах уже начата. - Согласно дорожной карте мы подведем сети к 92 сельским медицинским пунктам. Таким образом мы охватим пять районов. Если со стороны Казахтелекома проблем не возникнет, то к концу года мы подключим к интернету все больницы, - заключила Бибигуль Конысбаева. Немаловажным вопросом является и увеличение заработной платы врачей. К 2025 году ее планируют увеличить до 500 тысяч тенге.