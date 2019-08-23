В суде № 2 Актобе рассмотрели уголовное дело против Акмарал Алмагамбетовой, которая, бросив семью, сбежала в Сирию в 2013 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 9 мая ее доставили в Казахстан в ходе спецоперации «Жусан». Женщина в Сирии родила еще 2 детей. Сейчас они находятся под опекой государства. - Суд установил, что Акмарал Алмагамбетова, придерживаясь ислама радикального направления, 27 августа 2013 года перешла в зону боевых действий Сирийской Арабской Республики. Находясь там, с января 2014 года умышленно, с целью пропаганды терроризма, а также возбуждения социальной религиозной розни, религиозных чувств граждан, пропаганду исключительности, превосходства, неполноценности граждан по признакам их отношения к религии посредством программного приложения «Whats App» сотового телефона начала заниматься пропагандой терроризма и призывом к джихаду, - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда. Суд признал виновной Алмагамбетову в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.164, ч.2 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды" и ст. 233-1 УК РК "Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма" (уголовный кодекс 1997 года - прим. автора) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Алмагамбетовой приговор должны были вынести 23 июля, но тогда суд отправил ее дело для составления нового процессуального соглашения. Напомним, Акмарал Алмагамбетова обвиняется в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. Женщина - уроженка Актобе, ей 32 года. Уехала в Сирию 25 августа 2013 года через Турцию. Весной этого года, призналась подсудимая, она сдалась курдам и попросила внести ее в список желающих вернуться на родину. Азамат АКЫЛ