Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 августа в Областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой прошла очередная ежегодная августовская конференция педагогических работников "Bilim j'ane g'ylym" , в которой приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, руководитель управления образования ЗКО Айымгуль Тржанова, представитель министерства образования и науки РК Гульнаш Кошкарова, руководители районных отделов образования, директора школ, дошкольных организаций и педагоги. Как сообщил Гали Искалиев, по предложению главы государства было решено укрепить статус учителя специальным законом Республики Казахстан. – Тем самым в казахстанском обществе будет официально закреплен статус педагогов страны, престиж благородной профессии - учитель. Прежде всего, будет улучшено материально-финансовое обеспечение наших педагогов. Вдвое будет повышена заработная плата учителей независимо от надбавок и других положенных средств. Кроме того, будет вестись доплата за классное руководство, проверку тетрадей, в целом снизится нагрузка на педагогов. Наряду с этим будет увеличена продолжительность отдыха. Переход школ на пятидневку даст возможность учителям проводить свое личное время в субботу по своему усмотрению, - заявил глава региона. Строго контролировать процесс Гали Искалиев поручил управлению образования. В случае нарушения прав педагогам он рекомендовал обращаться к нему напрямую через открытые страницы в социальные сети. По словам акима области, бюджет сферы образования составляет 72,2 млрд тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 14,8 млрд тенге. – 60% этих средств пойдут на повышение заработной платы учителей нашего региона. Для улучшения, обновления материально-технической базы объектов образования, а также на внедрение новых проектов будут потрачены остальные 40%. Хочется отметить, что более 11 тысяч педагогов нашего региона получают надбавку в размере 30% по обновленному содержанию, а после проведения аттестации еще пять тысяч учителей получают повышенную заработную плату, - добавил Гали Искалиев.