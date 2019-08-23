Иллюстративное фото из архива "МГ" Задача по формированию корпуса эффективных государственных служащих, ориентированных на потребности граждан приоритетна и вытекает из предвыборной программы Главы государства «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс». В реализации любых реформ значимую роль играет компактный и эффективный государственный аппарат. В рамках реализации Плана Нации «100 конкретных шагов» государственной служба претерпела серьезные изменения. Это переход на карьерную модель государственной службы. Карьерная модель государственной службы, способствует повышению конкурентноспособности, профессионализма и патриотизма государственных служащих, способных быстро и эффективно действовать в современных условиях. При действующей модели кандидаты свою профессиональную деятельность на государственной службе начинают с низовых должностей, а дальнейшее их передвижение осуществляется на конкурсной и компетентностной основе с учетом заслуг и опыта работы в соответствующей сфере. Карьерное продвижение осуществляется посредством внутренних конкурсов по упрощенному порядку и в короткие сроки. В этих конкурсах участвуют государственные служащие, имеющие стаж работы на нижестоящих должностях. Первым делом отбор проводится в самом государственном органе. В случае отсутствия подходящих претендентов конкурс проводится среди всех государственных служащих всех государственных органов, соответствующих квалификационным требованиям. В Западно-Казахстанской области проведено 644 конкурса, в которых приняли участие 658 участников. По итогам проведенных конкурсов 367 кандидатов рекомендованы на занятие административные государственные должности, из них по внутренним конкурсам получили повышение на вышестоящие должности 62,1% государственных служащих. Более 60 государственных служащих назначены на руководящие должности, что составило 79,7% из всех назначенных на руководящие должности. Здесь, можно отметить опыт государственных служащих, которые начали свою трудовую деятельность с низовых должностей и сегодня занимают определенные руководящие позиции. Так, Ержан Турмагамбетов, поступив на государственную службу на должность главного специалиста аппарата акима Чингирлауского района, занимал должности руководителя отдела аппарата, руководителя аппарата, заместителя акима района, сегодня возглавляет район в должности акима; Алибек Антазиев начиная трудовую деятельность с главного специалиста, продолжив на должностях руководителя отдела, заместителя руководителя областного управления, сегодня работает на должности руководителя управления. Примером для многих молодых гослужащих может послужить трудовой опыт Беймбета Мусина, свою деятельность на госслужбе начал с должности главного специалиста, после завершения обучения по программе «Болашак», пройдя конкурсный отбор, был назначен руководителем отдела, сегодня занимает должность заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области. Действующим законодательством созданы условия для объективной оценки кандидатов, оценки их квалификации, компетенции, способностей, заслуг. Открытость и прозрачность конкурсных решений обеспечены посредством проведения собеседования с обязательным использованием аудио-видео записи и приглашения наблюдателей из числа общественности на собеседования, в том числе предоставление права кандидатам использовать технические средства записи процесса собеседования.