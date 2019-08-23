Площадь пожара составили 1500 - 1800 квадратных метров, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В тушении пожара было задействовано 88 человек личного состава и 21 единица спецтехники, сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области. Звонок с сообщением о возгорании на номер 101 поступил в 13.30. Пожарные, прибыв на место, обнаружили возгорание на 2 этаже здания. По словам заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области Рашида Блялова, в 17.21 пожар был локализован, в 18.18 полностью потушен. - Огонь выходил из комнаты на втором этаже с электрическим трансформатором. Затем он поднялся к крыше, вскоре она была охвачена огнем. Общая площадь здания составляет 6415 кв. метров. Из них около 1500-1800 квадратных метров было охвачено огнем. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара будет выявлена после технической экспертизы, - рассказал Рашид Блялов. Заметим, что здание Казахского академического драматического театра им. М. Утемисова было построено в 1975 году. В этом году в театре был произведен капитальный ремонт. Ремонт сцены обошелся в 800 миллионов тенге. Помимо этого, на стены и потолок нанесено акустическое покрытие, сокращено количество посадочных мест и обновлены прежние кресла. Также полностью была обновлена техника и освещение зрительного зала. Свои двери после ремонта театр распахнул 24 мая этого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.