Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудниками криминальной полиции Абайского ОП УП г.Уральска задержана 35-летняя женщина, которая обещала устроить на работу 40-летнюю женщину, взяв за это 1 миллион тенге. Выяснилось, что доверчивая женщина отдала деньги ещё в мае , но прождав 3 месяца и не получив результата, решила обратиться в полицию. - В настоящее время Абайским отделом полиции в отношении задержанной начато досудебное расследование по ч.1 ст.190 УК РК "Мошенничество". Наказывается штрафом в размере до 1000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.