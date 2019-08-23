Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали в управлении профилактической работы и контроля департамента экономических расследований (ДЭР) по Атырауской области, с начала года в регионе пересечена деятельность 10 незаконных игорных заведений. - Изъяты рулетка, игровые автоматы, термопринтеры и наличные деньги на общую сумму 668 400 тенге, - сообщили в департаменте. Как отмечают в ведомстве, Уголовным кодексом Республики Казахстан за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена уголовная ответственность по статье 307 УК РК, где установлено, что за незаконное открытие, либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса, либо организации и проведении азартных игр вне мест, установленных законодательством, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии – наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере. - Мы попросили арендодателей заострить внимание на фактах обращения лиц по вопросам аренды площадей в сдаваемых ими зданиях и сооружениях для занятия незаконным игорным бизнесом либо установки лотерейных терминалов, - рассказали в ДЭР.