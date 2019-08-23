В данный момент на месте работает комиссия, которая оценит точный ущерб от пожара в Академическом казахском драматическом театре им. Махамбета Утемисова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". – По предварительной информации, огонь не затронул сцену, зал и оборудование театра, от пожара пострадали кровля здания и трансформатор. В данный момент на месте работает комиссия, которая оценит точный ущерб. Мы постараемся сделать это в максимально быстрые сроки, чтобы жители области вновь получили возможность посещать свой любимый театр во время театрального сезона, – рассказал первый заместитель акима Атырауской области Серик Шапкенов. – Это стало большим ударом для горожан, но мы рады, что люди не остались в стороне и выражают желание оказать любую посильную помощь. Многие бизнесмены не остались безразличными к данной проблеме и выразили желание помочь восстановить театр. По словам Шапкенова, за сутки, прошедшие с момента пожара, множество представителей бизнеса выступили с инициативой помочь городу в восстановлении пострадавшего от пожара Академического казахского драматического театра им. Махамбета Утемисова, что дает возможность восстановить объект полностью за счет частных инвестиций. Напомним, пожар в драмтеатре начался 22 августа в 13.30, ликвидирован был в 18.18. 88 пожарных тушили горение, площадь пожара составила 1500-1800 квадратных метров.