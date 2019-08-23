Все объекты должны соответствовать стандарту, согласованному с отделом архитектуры и градостроительства. Проект реализуется при поддержке СПК "Орал". - Предусмотрена ежегодная аренда торговых объектов в сумме 17 тысяч тенге за 1 квадратный метр. Если взять торговую точку площадью в 20 квадратных метров, то сумма аренды составит 340 тысяч тенге в год, это около 28 тысяч тенге в месяц, - отметил председатель правления АО «СПК «Орал» Дияс Джанибеков. Уже в сентябре этого года на портале zem.kz состоится аукцион по передаче земельных участков во временное пользование. На них можно будет возвести торговые объекты. Оформление документов пройдет в упрощенном порядке. - В аукционе выиграет клиент, предложивший большую цену. Для этого он должен быть зарегистрирован на портале zem.kz и представить пакет необходимых документов. У нас есть типовой проект торговой точки с описанием технических характеристик. Если бизнесмен желает построить объект другого стиля или площади, его нужно согласовать с городским отделом архитектуры и градостроительства, - сказал Дияс Джанибеков. В СПК "Орал отметили, что сейчас ими разрабатывается еще ряд проектов для потенциальныхх инвесторов. - Мы разработали порядка 50 тизеров. В них представлены исходные требования к проектам и рассказано о государственной поддержке. Есть проекты по строительству общежитий для вузов, оптово-распределительных центров, теплиц и объектов придорожного сервиса. Всю интересующую информацию можно найти на нашем сайте https://www.oral-spk.kz, - сказал заместитель председателя правления АО «СПК «Орал» Артур Доскалиев. Отметим, что сейчас в Казахстане делают ставку на реализацию новых проектов и приток инвестиций.