Столкнулись три машины: "КамАЗ", "Лада Приора" и "Фольксваген Гольф". По словам водителя грузовика, он вез песчано-гравийную смесь и ехал по главной дороге. – Я ехал со стороны Жазиры в сторону кафе "Хуторок", поворачивал по главной улице, светофор не работал. По улице Пугачева с центра ехала "Лада Приора", и произошло столкновение, - рассказал водитель. От удара "Лада Приора" врезалась в ехавшую в противоположную сторону автомашину "Фольксваген Гольф", после чего "Гольф" вылетел на обочину дороги. Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, один человек был зажат в искореженной автомашине. – Мужчину зажало в автомашине "Лада Приора". Его пришлось извлекать с помощью специальной техники. На месте работали четыре спасателя и одна единица техники, - сообщил Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в результате аварии скончалась женщина и еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. – Женщина в возрасте 50 лет от полученных травм скончалась на месте. В областную многопрофильную больницу были доставлены пять человек - двое мужчин, женщина, 14-летний подросток и 2-летний ребенок, - сообщили в ведомстве. На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности ДТП выясняются.