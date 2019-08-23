Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил глава региона на ежегодной августовской конференции педагогических кадров. По словам Гали Искалиева, в области существует проблема с трехсменными и аварийными школами. – Сейчас в Уральске функционируют пять школ с трехсменной системой обучения, это СОШ №10, 18, 20, 47 и гимназия эстетического направления. Кроме этого, две городские школы №31 и №33, а также две школы в Акжайыкском районе, две школы в Казталовском районе и областная специализированная школа №8 находятся в аварийном состоянии. Городские и районные акимы должны вовремя определять аварийные школы, подготовить необходимые документы и внести их в пятилетний план развития. При планировании мощности новых школ нужно учитывать миграционное и демографическое состояние населенных пунктов. Кроме этого, строительство новых объектов образования должно вестись не только за счет бюджетных средств, но и за счет привлечения частных инвестиций, особенно это касается города Уральск, - заявил Гали Искалиев. Кроме этого, аким области отметил, что строительство школ должно проводиться не только за счет государственных средств, но и с помощью привлечения частных инвестиций. – По городу Уральск есть очень хорошая программа министерства образования по душевому финансированию. Во многих регионах Казахстана государственные школы передаются в доверительное управление частным компаниям. Частные компании за свой счет строят школы и далее получают подушевое финансирование от МОН. Каждый год за одного ребенка около 250 тысяч тенге государство оплачивает инвестору, чтобы он вернул основную часть своих затраченных средств. После этого инвестор 20 лет должен выдержать профиль школы. Всем известно, что мы сейчас не можем из бюджета получить достаточно средств, чтобы решить все наши проблемы со строительством новых школ и капремонтом. Поэтому надо воспользоваться этой возможностью. Управлению образования и управлению предпринимательства нужно поработать над этим и увеличить количество частных школ, а некоторые школы мы могли бы передавать в доверительное управление. Здесь ничего страшного нет, ведь обучение в таких школах в любом случае будет бесплатным. До конца года минимум по одной школе должно быть принято решение и подписан договор. В течение четырех месяцев мы обсуждаем эту проблему и, я надеюсь, что с приходом нового руководства в управление образования мы все же сможем прийти к выгодному решению. Тем более у нас есть компании, которые готовы за это взяться. Ведь глава государства отметил, что между школами должна быть конкуренция. Чем больше директор создаст условия для качественного образования, тем больше детей будут идти в эту школу. В первую очередь это касается городов Уральск и Аксай, - сообщил Гали Искалиев.