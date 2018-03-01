138 раз нарушили правила охоты жители ЗКО

Всего полицейскими было выявлено 163 факта нарушения природоохранного законодательства РК, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" С 5 по 25 февраля этого года на территории ЗКО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ходе проведения ОПМ «Браконьер» сотрудниками ДВД ЗКО было выявлено 163 факта нарушения природоохранного законодательства РК. - В том числе 138 фактов нарушения правил охоты, 12 фактов нарушения правил рыболовства, 9 фактов незаконной порубки деревьев, два факта незаконного обраще