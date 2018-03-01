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Происшествия Социум

138 раз нарушили правила охоты жители ЗКО

Всего полицейскими было выявлено 163 факта нарушения природоохранного законодательства РК, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" С 5 по 25 февраля этого года на территории ЗКО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ходе проведения ОПМ «Браконьер» сотрудниками ДВД ЗКО было выявлено 163 факта нарушения природоохранного законодательства РК. - В том числе 138 фактов нарушения правил охоты, 12 фактов нарушения правил рыболовства, 9 фактов незаконной порубки деревьев, два факта незаконного обраще
Кристина Кобина
138 раз нарушили правила охоты жители ЗКО
Всего полицейскими было выявлено 163 факта нарушения природоохранного законодательства РК, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" С 5 по 25 февраля этого года на территории ЗКО проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в ходе проведения ОПМ «Браконьер» сотрудниками ДВД ЗКО было выявлено 163 факта нарушения природоохранного законодательства РК. - В том числе 138 фактов нарушения правил охоты, 12 фактов нарушения правил рыболовства, 9 фактов незаконной порубки деревьев, два факта незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами и один факт незаконной охоты, - пояснили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что на сегодняшний день сотрудниками полиции ДВД ЗКО принимаются все меры по выявлению и пресечению фактов браконьерства.
незаконная охота

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