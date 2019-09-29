Иллюстративное фото из архива "МГ" Родителей собралось в ДК Курмангазы, где всё и проходило, несколько сотен. Представители городской администрации объясняли порядка пятнадцати минут, что передача ДДУ частникам будет производиться по опыту Европы - что государство таким образом снимает нагрузку с бюджета. А вот остальное время – а это около двух часов - атырауцы обсуждали эту тему. В итоге ответ акимата был таков - это политика государства. По мнению представителей ТОО «Атырау Innovations», передача садиков в доверительное управление повысит качество обучения детей дошкольного возраста и создаст комфортные и современные условия для воспитания юных атыраусцев. Говорилось, что при создании ГЧП частник должен соблюдать ряд обязательных условий: к примеру, своевременно исполнять налоговые обязательства, возникающие при передаче объекта в доверительное управление. Кроме того, соблюдать при эксплуатации объекта все нормы законодательства в сфере образования и прочее. Сообщено было и то, что одно из главных условий при передаче в доверительное управление – недопустимость повышения частным партнером родительской платы за содержание ребенка в детском саду, утверждаемой постановлением акимата. Всего в частные руки запланировано передать 14 государственных детских садов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.