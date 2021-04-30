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Социум

14-летнего водителя задержали полицейские в Атырау (видео)

Подросток катался на машине старшего брата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 28 апреля около 12.00 сотрудники полиции заметили, что на перекрестке улиц С. Датова и Канцева водитель автомобиля марки VIS 23470040 не пристегнул ремень безопасности. – Полицейские при проверке установили, что водителем автомобиля является 14-летний подросток. Машина, которой он управлял, принадлежала его брату. В связи с тем, что водитель не достиг совершеннолетия, в отношении его законного представите
Арайлым Усербаева
14-летнего водителя задержали полицейские в Атырау (видео)
Подросток катался на машине старшего брата, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель Актобе зарезал собутыльника
Житель Актобе зарезал собутыльника
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 28 апреля около 12.00 сотрудники полиции заметили, что на перекрестке улиц С. Датова и Канцева водитель автомобиля марки VIS 23470040 не пристегнул ремень безопасности. – Полицейские при проверке установили, что водителем автомобиля является 14-летний подросток. Машина, которой он управлял, принадлежала его брату. В связи с тем, что водитель не достиг совершеннолетия, в отношении его законного представителя составлены административные протоколы по статье 612 КоАП РК "Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления" и по статье 593 КоАП РК за не пристегнутый ремень безопасности. На его мать наложен штраф на сумму 43 755 тенге, - отметили в полиции. izVu2yLqOVQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
водитель

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