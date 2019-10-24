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Социум

14 лифтов планируют отремонтировать в Аксае

Такое количество лифтов планируют отремонтировать в 2020 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, в Аксае ведутся работы по модернизации ЖКХ. - За прошедшие годы было отремонтировано 17 лифтов. В 2020 году планируется ремонт еще 14 лифтов и 4 кровли многоэтажных домов, - отметил Миржан Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
14 лифтов планируют отремонтировать в Аксае
Такое количество лифтов планируют отремонтировать в 2020 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Бурлинского района Миржана Сатканова, в Аксае ведутся работы по модернизации ЖКХ. - За прошедшие годы было отремонтировано 17 лифтов. В 2020 году планируется ремонт еще 14 лифтов и 4 кровли многоэтажных домов, - отметил Миржан Сатканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт лифт

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