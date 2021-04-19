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Социум

14 миллиардов тенге налогов теряет бюджет ЗКО из-за подрядчиков из других регионов

Всего на территории области выявлено 20 подрядных организаций, зарегистрированных в других областях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования по ЗКО Тлепберген Каюпов, на 1 января 2020 года на территории города выявлено более 80 компаний, которые работают у нас, но при этом не проходили регистрацию. После проведенных переговоров четверо все же зарегистрировались и открыли в ЗКО свои филиалы. – С 2020 года на 2021 год перешли 61 бюджетный инвестиционный проект на общую сумму 33,5 милл
Арайлым Усербаева
14 миллиардов тенге налогов теряет бюджет ЗКО из-за подрядчиков из других регионов
Всего на территории области выявлено 20 подрядных организаций, зарегистрированных в других областях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Малый бизнес освободили от налогов на три года в ЗКО
Малый бизнес освободили от налогов на три года в ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования по ЗКО Тлепберген Каюпов, на 1 января 2020 года на территории города выявлено более 80 компаний, которые работают у нас, но при этом не проходили регистрацию. После проведенных переговоров четверо все же зарегистрировались и открыли в ЗКО свои филиалы. – С 2020 года на 2021 год перешли 61 бюджетный инвестиционный проект на общую сумму 33,5 миллиарда тенге. 17 незарегистрированных в нашей области подрядчиков выполняют работу на сумму 22 миллиарда тенге. Сумма потерь бюджета области по налогам составила 2,7 миллиарда тенге. В 2021 году составлен список из 75 контрагентов фирм, не зарегистрированных в ЗКО, среди которых подрядные организации, которые заключили договор с КПО б.в. В 2021 году в области реализуется 121 инвестиционный проект, по 81 определены подрядчики. По 38 объектам выявлены 20 незарегистрированных подрядчиков. Сумма потерь бюджета области по налогам составила 1,1 миллиарда тенге, - отметил Тлепберген Каюпов. В качестве примера руководитель управления привел ремонтные работы дорог республиканского значения, на которые по госпрограмме "Нурлы жол" выделены 56,9 миллиарда тенге. В 2021 году выделен 21 миллиард тенге. В ремонтных работах задействованы подрядчики, которые не регистрировались в нашей области. Только по этому объекту сумма потерь бюджета области по налогам составила 500 миллионов тенге. – Эти компании зарегистрированы на территории других областей и налоги оплатили в бюджет этих областей. Общая сумма потерь бюджета области по налогам составила 14,3 миллиарда тенге. Мы просим руководство области поручить ответственным органам провести переговоры с подрядными организациями и зарегистрировать их на территории ЗКО, - заключил Тлепберген Каюпов. Аким области Гали Искалиев поручил в течение месяца перерегистрировать подрядные организации, в том числе и субподрядчиков КПО б.в. и "Жайыкмунай". – Некоторые компании, которые работают на территории ЗКО, зарегистрированы в других регионах, соответственно местные налоги платят в бюджет других регионов. В течение двух лет проводилась работа, но, к сожалению, она идет очень медленно. В этом году мы должны полностью решить эту проблему. Сейчас определились все подрядчики по бюджетным проектам, 17 из которых зарегистрированы в других регионах. Если мы не зарегистрируем их у нас, то наш бюджет потеряет миллиарды тенге. Поручаю моему заместителю Айдару Нуралиеву провести перерегистрацию филиалов или представительств национальных компаний и всех подрядчиков, которые работают по бюджетным инвестиционным проектам, включая республиканские проекты. В течение месяца они должны зарегистрировать здесь филиалы или головные офисы и представительства. Это касается и субподрядных организаций КПО б.в. и "Жайыкмунай". Надо понимать, что никаких дополнительных затрат для таких компаний не потребуется. Через месяц доложите по исполнению, - заключил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
подрядчики

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