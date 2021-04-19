14 миллиардов тенге налогов теряет бюджет ЗКО из-за подрядчиков из других регионов

Всего на территории области выявлено 20 подрядных организаций, зарегистрированных в других областях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования по ЗКО Тлепберген Каюпов, на 1 января 2020 года на территории города выявлено более 80 компаний, которые работают у нас, но при этом не проходили регистрацию. После проведенных переговоров четверо все же зарегистрировались и открыли в ЗКО свои филиалы. – С 2020 года на 2021 год перешли 61 бюджетный инвестиционный проект на общую сумму 33,5 милл