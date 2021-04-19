Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Ярмарку вакансий в режиме онлайн провели в Бурлинском районе

На сегодняшний день по Бурлинскому району официально безработными числятся порядка 1500 человек. То есть это те, кто состоит на учете в Центре занятости населения. Из них около 800 человек потерявших работу в связи пандемией получают госпособия по безработице. Как проинформировала директор районного Центра занятости населения Асемгуль Жумагалиева, на общественные работы было направлено 124 человека, на социальные рабочие места – 22 человека, 8 – на молодежную практику. Жумагалиева отметила, что на краткосрочные курсы (от 1 до 3 месяцев)по таким специальностям, как соцработник, делопроизводство
gorod
Ярмарку вакансий в режиме онлайн провели в Бурлинском районе
На сегодняшний день по Бурлинскому району официально  безработными числятся порядка 1500 человек. То есть это те, кто состоит на учете в Центре занятости населения. Из них около 800 человек потерявших работу в связи пандемией получают госпособия по безработице.
Как проинформировала директор районного Центра занятости населения Асемгуль Жумагалиева, на общественные работы было направлено 124 человека, на социальные рабочие места – 22 человека, 8 – на молодежную практику. Жумагалиева отметила, что на краткосрочные курсы (от 1 до 3 месяцев)по таким специальностям, как соцработник, делопроизводство, 1 С бухгалтерия, парикмахер планируется направить 30 человек. В мае уже будут направлены на обучение 10 человек. По словам директора Центра занятости населения, обучение будет проходить в онлайн-режиме. Также из числа безработных жителей Бурлинского района уже 5 человек получили безвозмездные гранты на развитие своего дела. Еще 15 человек подали заявки. Всего же в 2021 году для участия в госпрограмме «Енбек»  планируется привлечь порядка 100 человек. Уже с апреля желающие из числа безработных могут пройти обучение по программе «Бизнес-Бастау». Всего же по словам Асемгуль Жумагалиевой в 2021 году планируется направить на обучение азам бизнеса 85 человек. Найти  работу в Бурлинском районе помогает не только Центр занятости населения (куда можно непосредственно встать на учет или же подать заявку через egov.kz), но и  ярмарки вакансий. В год они проводятся несколько раз. Для участия в ярмарках приглашаются предприятия и учреждения. В нынешнем году состоялась первая ярмарка вакансий. Из-за пандемии она проходила в формате онлайн. В ярмарке  приняли участие 20 работодателей в  числе которых компании «КИОС», «АксайСтройСервис и К», ГКП «Аксайжылукуат»,  Бурлинская районная больница, Центр досуга. Было предложено более 100 вакансий – от  бетонщиков, арматурщиков и  плотников до врачей и медперсонала.  Центром занятости работодателям было направлено свыше 50 резюме. К слову, ярмарка проводилась  и для лиц, состоящих на учете в Службе пробации. Что же касается жителей Бурлинского района, которые работали на Карачаганакском месторожении и Тенгизе, и в связи с пандемией попали под сокращение, то, по словам Асемгуль Жумагалиевой, их не устраивает та работа (зачастую низкооплачиваемая), которую может предложить Центр занятости. Они состоят на учете в Центре занятости  и в течение полугода получают соцвыплаты  из Государственного фонда соцстрахования по потере работы  в размере до 40% от потерянного дохода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка вакансий

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article