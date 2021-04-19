Ярмарку вакансий в режиме онлайн провели в Бурлинском районе

На сегодняшний день по Бурлинскому району официально безработными числятся порядка 1500 человек. То есть это те, кто состоит на учете в Центре занятости населения. Из них около 800 человек потерявших работу в связи пандемией получают госпособия по безработице. Как проинформировала директор районного Центра занятости населения Асемгуль Жумагалиева, на общественные работы было направлено 124 человека, на социальные рабочие места – 22 человека, 8 – на молодежную практику. Жумагалиева отметила, что на краткосрочные курсы (от 1 до 3 месяцев)по таким специальностям, как соцработник, делопроизводство